Rapporto Legal Tech & AI: Il Gruppo 24 ORE e 4cLegal fotografano il mercato delle tecnologie applicate al diritto

Mercoledì 1 ottobre, Il Gruppo 24 ORE e 4cLegal – la business unit del Gruppo 4C dedicata all’innovazione nel settore legale – presenteranno la seconda edizione del Rapporto annuale sul Legal Tech: una guida pratica che offre una mappatura completa e aggiornata delle tecnologie applicate al diritto in Italia e dei principali player del settore.

Novità di quest’anno è l’integrazione strutturale dell’intelligenza artificiale all’interno delle soluzioni analizzate, indicata come la nuova frontiera in grado di trasformare processi, competenze e modelli organizzativi del mondo legale.

La presentazione si terrà presso la sede de Il Sole 24 Ore a Milano, in Viale Sarca 223, a partire dalle ore 9:30, con l’intervento dei relatori e della Commissione Tecnica. L’appuntamento si inserisce nella cornice di eventi del 4cFest, la rassegna annuale del Gruppo 4C (30 settembre – 3 ottobre) dedicata a nuove tecnologie, intelligenza artificiale, sostenibilità e comunicazione integrata.