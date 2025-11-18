L’estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile
L’impugnabilità dell’atto resta relegata alle sole ipotesi in cui al contribuente potrebbe derivare un danno
L’estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile. E la cartella di pagamento è appellabile solo quando il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio. In tutti gli altri casi la pretesa del contribuente va cassata. Questo il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 30341/25.
La vicenda e il ricorso delle Entrate
Venendo alla vicenda la Regione Campania...