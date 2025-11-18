Frazionamento del credito solo se le domande hanno a oggetto diversi e distinti diritti di credito
Le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata
La Corte d’Appello di Napoli (sezione I, sentenza 4 novembre 2025 n. 5435) - adita in tema di accreditamento sanitario – ha modo di soffermarsi (tra l’altro) sul frazionamento del credito esaminando così la questione dell’abuso del processo da parte del creditore che parcellizzi la domanda giudiziale relativa a un unico credito, ovvero a più crediti che sorgono dal medesimo rapporto (l’aggettivo “medesimo” dovendosi intendere come sinonimo di “analogo” e non di “identico”).
I diritti di credito
Osserva in merito che le...