La clausola «visto e piaciuto» non garantisce tutti i vizi

La clausola «visto e piaciuto» non esclude la garanzia per vizi della cosa venduta quando il venditore, in mala fede, abbia occultato tali vizi: è quanto la Cassazione ribadisce con l’ordinanza n. 27968 del 21 ottobre 2025.

L’ambito è quello dei vizi che riguardano la cosa mobile o immobile oggetto di compravendita (nella fattispecie in esame si trattava di un autocarro venduto con difetti strutturali...