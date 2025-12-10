Locazione: tacita rinnovazione dell’affitto se c’è la volontà del locatore di rinnovare il contratto

Il Tribunale di Roma (sezione VI, sentenza 24 novembre 2025 n. 16443) osserva come la rinnovazione tacita del contratto di locazione non possa desumersi dal solo fatto della permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata oltre la scadenza del termine e nemmeno dal pagamento, e dall’accettazione, dei canoni, ovvero dal ritardo con cui sia stata promossa l’azione di rilascio. Occorre, infatti, che queste circostanze siano qualificate da altri elementi idonei a far ritenere in modo non...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi