Lavoro

La conoscenza (a pagamento) della legge: il paradosso delle norme UNI e la spinta alla gratuità

Con il varo della misura, introdotta dal DL 159/2025, il legislatore mira a superare il paradosso che deriva dalla necessità di acquistare documenti tecnici fondamentali per adempiere a un obbligo legale, la cui inosservanza è sanzionata penalmente

di Nicolò Ferraris*

Una questione contraddittoria, nel diritto penale del lavoro italiano, è rappresentata dal rapporto tra il principio fondamentale dell’inescusabilità dell’ignoranza della legge (ignorantia legis non excusat) e l’accessibilità a un corpus normativo essenziale per la sicurezza sul lavoro: le norme tecniche UNI.

Da un lato, l’ordinamento impone ai datori di lavoro una conoscenza approfondita degli obblighi prevenzionistici, la cui violazione può configurare reati come lesioni...

Gli ultimi contenuti di Lavoro