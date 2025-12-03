La conoscenza (a pagamento) della legge: il paradosso delle norme UNI e la spinta alla gratuità
Con il varo della misura, introdotta dal DL 159/2025, il legislatore mira a superare il paradosso che deriva dalla necessità di acquistare documenti tecnici fondamentali per adempiere a un obbligo legale, la cui inosservanza è sanzionata penalmente
Una questione contraddittoria, nel diritto penale del lavoro italiano, è rappresentata dal rapporto tra il principio fondamentale dell’inescusabilità dell’ignoranza della legge (ignorantia legis non excusat) e l’accessibilità a un corpus normativo essenziale per la sicurezza sul lavoro: le norme tecniche UNI.
Da un lato, l’ordinamento impone ai datori di lavoro una conoscenza approfondita degli obblighi prevenzionistici, la cui violazione può configurare reati come lesioni...