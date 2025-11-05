LegislazioneCivile

LA LEGGE SULL'UFFICIO UE PER L'ASILO - LE NOVITÀ - Struttura europea da valorizzare nel rapporto con gli avvocati

di Giuseppe Buffone

N. 43

La legge n. 155 del 2025 ratifica l'accordo internazionale concluso tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017

La legge n. 155 del 2025 ratifica l'accordo internazionale concluso tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017. Allegato all'accordo, anche una Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021. Un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo (l'Atto Senato n. 2408) venne esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione...

I punti chiave

  1. La struttura del nuovo organismo europeo
  2. I contenuti dell'accordo
  3. La dichiarazione interpretativa

