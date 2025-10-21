La mancanza del consenso di un comproprietario pregiudica la vendita del bene
Con conseguente impossibilità per il promissario acquirente di agire ex articolo 2932 del codice civile
La Corte d’Appello di Roma (Corte d’appello di Roma, sezione III, sentenza 6 ottobre 2025, n. 5640) è stata chiamata a pronunciarsi (tra l’altro) sulla rilevanza della mancata sottoscrizione del preliminare da parte di uno dei comproprietari e muove il suo argomentare dall’affermazione del principio di diritto secondo cui la valutazione unitaria del consenso non consente di “spezzare” il vincolo contrattuale - avente a oggetto il futuro trasferimento per intero della piena proprietà - in tanti vincoli...