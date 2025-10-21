Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 6 e il 10 ottobre 2025
Nella selezione di questa settimana le Corti d’Appello hanno affrontato alcuni temi importanti, tra questi la tutela della privacy dei lavoratori (Corte di appello di Palermo, 6 ottobre 2025 n. 1399), l’invalidità del preliminare di vendita privo del consenso di un comproprietario (Corte di appello di Roma, 6 ottobre 2025 n. 5640), la distinzione tra incapacità naturale e deficienza psichica (Corte di appello di Venezia, 6 ottobre 2025 n. 2912), la comunione legale e i beni personali (Corte di appello...