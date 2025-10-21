Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana

Nella selezione di questa settimana le Corti d’Appello hanno affrontato alcuni temi importanti, tra questi la tutela della privacy dei lavoratori (Corte di appello di Palermo, 6 ottobre 2025 n. 1399), l’invalidità del preliminare di vendita privo del consenso di un comproprietario (Corte di appello di Roma, 6 ottobre 2025 n. 5640), la distinzione tra incapacità naturale e deficienza psichica (Corte di appello di Venezia, 6 ottobre 2025 n. 2912), la comunione legale e i beni personali (Corte di appello...

