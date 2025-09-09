La responsabilità risarcitoria per abuso di direzione unitaria

la QUESTIONE

Il credito restitutorio vantato dal socio che abbia concesso un finanziamento alla società è assoggettato a un regime normativo speciale? Il rimborso al socio del finanziamento effettuato dalla società assoggettata alla liquidazione giudiziale è efficace? Qual è il regime concorsuale del credito vantato dalla società capogruppo avente titolo in un finanziamento c.d. discendente (ovvero intermediato da un’altra società del gruppo)?