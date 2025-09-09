Modifica della domanda di riduzione del prezzo in appalto tra emendatio e mutatio libelli

LA QUESTIONE

Qual è il principio fondamentale affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla possibilità di modificare una domanda di riduzione del prezzo in una domanda di risoluzione del contratto di appalto? In che modo la Cassazione intende il concetto di “modifica della domanda” ai sensi dell’art. 183 c.p.c. in relazione a emendatio libelli e mutatio libelli? Quali sono le implicazioni processuali in termini di “cristallizzazione” del thema decidendum e thema probandum e proposizione di domande nuove in appello?