La Scala società tra avvocati con Italian Cable Company nell’acquisizione di Industria Cavel

Michele Massironi, Fabio Dalmasso

Il gruppo Italian Cable Company, leader nella produzione di cavi per i settori industriali e trasporto di energia, connessioni speciali e sistemi di cablaggio, ha acquisito l’intero capitale di Industria Cavel S.r.l., società attiva da oltre 40 anni nella progettazione e produzione di cavi elettrici isolati con polimeri fluorurati, specifici per impieghi ad alte temperature.

La Scala Società tra Avvocati ha fornito assistenza legale a Italian Cable Company in tutte le fasi dell’operazione con un team guidato dal Partner Michele Massironi, coadiuvato dal Senior Associate Fabio Dalmasso e dagli Associate Riccardo Siligardi e Matteo Rebecchi. Gli aspetti fiscali, invece, sono stati affidati allo studio Moschen & Associati, che ha agito con i professionisti Raffaele Moschen e Graziano Dallagrassa.

I venditori sono stati assistiti da VDA Studio Legale - con il Socio Marco Vendramini e Riccardo Pasqualin - per gli aspetti legali, mentre Deutsche Bank Corporate Advisory ha agito in qualità di advisor finanziario, con un team guidato da Marco Gasparin e Diego Dessì.