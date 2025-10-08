Ropes & Gray assiste Facile.it nell’acquisizione di Horizon Automotive S.p.A.

Cataldo Piccarreta e Luca Maranetto

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., Tech Company leader nel brokeraggio di prodotti assicurativi e finanziari, utenze domestiche, servizi di noleggio auto a lungo termine e delle principali voci di spesa delle famiglie italiane, portfolio company di Silver Lake, ha annunciato l’acquisizione della società Horizon Automotive S.p.A., prima Tech Mobility Company in Italia.

Ropes & Gray ha assistito Facile.it, con un team guidato dai partner Cataldo Piccarreta e Luca Maranetto e composto da Federica Di Terlizzi e Marianna Pessi. I profili fiscali, relativi agli aspetti di struttura e di due diligence, sono stati seguiti per conto di Facile.it da Legance, con un team guidato dal partner Andrea Silvestri e composto da Michele Barcellona e Mirea Cacciatore.

I venditori sono stati assistiti da Futura Law Firm con Raffaele Battaglini per i profili contrattuali e da FL20 Studio con Federica Fugiglando per gli aspetti fiscali.