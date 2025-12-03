GiurisprudenzaGiustizia

LA SETTIMANA NELLE CORTI - È legittimo il licenziamento basato sul report dell'agenzia investigativa

di Laura Biarella

Compensi legali, la Suprema corte rafforza certezza applicativa e "decoro" professionale. Dlgs 231, non si possono «scambiare» soggetti apicali con subordinati. Biciclette e spazi urbani, il decoro e la qualità visiva costituiscono limite amministrativo. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici

L'agenzia esterna può controllare i comportamenti illeciti del lavoratore, suscettibili di rilievo penale o, comunque, idonei a raggirare il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale (Cassazione, sentenza n. 30821/2025).

La Cassazione (ordinanza n. 29925/2025) ha stabilito che, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi fissati dalle Tabelle Forensi, attribuendo a tali minimi un carattere inderogabile. Ai fini della delibazione...

  1. Dlgs 231, non si possono «scambiare» soggetti apicali con subordinati
  2. Biciclette e spazi urbani, il decoro e la qualità visiva costituiscono limite amministrativo
  3. Marchi famosi, la tutela rafforzata scatta se c'è un legame fra i prodotti

