Matrimonio tra coppie dello stesso sesso, deve essere trascritto anche nel Paese dove è vietato

Il proseguimento della vita familiare scelta dai cittadini Ue deve essere assicurato in tutto il territorio dell'Unione europea e, di conseguenza, malgrado il margine di discrezionalità e l'autonomia degli Stati nella scelta della regolamentazione del matrimonio, deve essere garantita la libertà di circolazione e di soggiorno. Pertanto, come chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande sezione) con la sentenza del 25 novembre nella causa C-713/23 (Cupriak-Trojan), gli Stati Ue, anche...