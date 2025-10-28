Lavoro di pubblica utilità: il giudice è l’organo competente per l’esecuzione

Il mancato avvio del lavoro di pubblica utilità (LPU) comminato come pena sostitutiva non può essere imputato al condannato se non sono stati definiti i requisiti relativi alle modalità e agli orari di esecuzione. La Corte, con la sentenza n. 34941/2025, chiarisce che l’impulso all’esecuzione del LPU sostitutivo non spetta al Pubblico Ministero, bensì al giudice che ha emesso la condanna, in base alle modifiche normative introdotte dal d.lgs. 150/2022 che attua la “riforma Cartabia” e all’art. 661...

