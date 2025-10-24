Revoca della pena accessoria per riduzione della condanna sotto i tre anni
Il giudice dell’esecuzione può revocare la pena accessoria come l’interdizione temporanea dai pubblici uffici quando la condanna, a seguito della riduzione di un sesto, scende sotto i tre anni di reclusione. La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con sentenza 34776 del 2025, stabilisce un nuovo principio interpretativo, basato su una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Il principio affermato è che il giudice dell’esecuzione, in forza...