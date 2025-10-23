LE DISPOSIZIONI FINALI - Agenzia cybersicurezza in campo per collaborare con Paesi extra Ue

Gli articoli finali, spesso considerati "di coda", determinano invece tempi, risorse e relazioni istituzionali da cui dipenderà molta dell'attuazione concreta della legge, che, come si è visto, appare estremamente ambiziosa

Con il Capo VI, la legge n. 132 del 23 settembre 2025 chiude il proprio percorso fissando vincoli di bilancio e il perimetro operativo con cui l'ordinamento si aggancia agli standard di cybersicurezza e allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Gli articoli finali, spesso considerati "di coda", determinano invece tempi, risorse e relazioni istituzionali da cui dipenderà molta dell'attuazione concreta della legge, che, come si è visto, appare estremamente ambiziosa (si vedano gli interventi a firma...