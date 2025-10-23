LE IMPLICAZIONI PER LE PROFESSIONI - Lotta alle allucinazioni e deontologia: gli avvocati italiani sfidano il futuro

La nuova legge italiana prevede espressamente una disposizione dedicata all'uso dei sistemi nell'ambito delle professioni intellettuali. E, come noto, gli avvocati rappresentano una categoria professionale particolarmente investita dall'affermazione dei sistemi intelligenti.

All'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nell'ambito delle professioni intellettuali è dedicato l'articolo 13 della nuova legge 132/2025.Del resto, è noto che i professionisti da tempo utilizzano gli strumenti offerti dalle tecnologie informatiche, che di frequente sono supportate da algoritmi intelligenti. Soprattutto, negli ultimi anni, i professionisti si sono affidati a sistemi di IA (generativa) per cercare rapide risposte ai quesiti posti dall'attività professionale.

Bisogna premettere...