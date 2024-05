LE NORME CONTRO IL LAVORO IRREGOLARE - Cantieri, obbligo dal 1° ottobre 2024 di una patente con 30 crediti iniziali

La novella riformulata dalla Camera sostituisce la previsione del rinvio a una disciplina regolamentare per la definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, relativo ad alcuni settori, con l’introduzione, in via diretta legislativa e con decorrenza dal 1° ottobre 2024, dell’obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili