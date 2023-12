Legance e Eversheds Sutherland nell’acquisizione di Millefiori da parte di Onequity

OnEquity, club deal dedicato a investimenti in PMI e Yankee Candle Company (Europe) Limited, società del gruppo Newell Brands, hanno concluso l’acquisizione, da parte di OnEquity, dell’intero capitale sociale di Home Fragrance Italia S.r.l., società attiva, tra l’altro, nella produzione, commercializzazione e vendita di fragranze per ambiente a marchio “Millefiori” nel mercato dei profumatori e fragranze per ambiente.



OnEquity è stata assistita da Legance con un team guidato dal partner Giacomo Gitti e composto dal senior associate Andrea Palatini e dall’associate Federica Favilla per i profili corporate, dal counsel Marco D’Agostini per gli aspetti di natura giuslavoristica, dalla managing associate Alessia Solofrano e dall’Associate Paolo Giulio Lessiani per gli aspetti finance e dalla senior counsel Guendalina Catti De Gasperi per i profili antitrust.



Il gruppo Newell Brands è stato assistito da Eversheds Sutherland, con un team composto dall’Avv. Giulia Bramanti, Partner, dal Principal Associate Avv. Tommaso Aggio e dall’Associate Avv. Giovanni Battista Annicetti, coadiuvato dall’Avv. Valentina Pomares, Executive Partner, dall’Avv. Simona Carlini, Senior Associate, e dall’Avv. Cecilia Rimoldi, Associate, per gli aspetti giuslavoristici dell’operazione, dall’Avv. Gianluca Nemec, Partner, per i profili fiscali, nonché dall’Avv. Alessandro Greco, Partner, e dall’Avv. Lorenzo Maniaci, Associate, per le questioni in materia antitrust dell’operazione.