Legittimo il licenziamento se i controlli datoriali rispettano le policy aziendali redatte in conformità alla normativa
Nota a Corte di Cassazione, Sez. L Civile, Sentenza 27 ottobre 2025, n. 28365
Con la sentenza n. 28365 del 27 ottobre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente per aver utilizzato illecitamente gli strumenti informatici aziendali. I giudici di legittimità hanno così affermato la piena legittimità dei controlli effettuati dal datore di lavoro in quanto posti in essere nel rispetto delle policy aziendali correttamente comunicate ai dipendenti.
Il caso di specie
La vicenda trae origine dal licenziamento per...