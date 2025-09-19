Lexia annuncia la nascita di Lexia Private, la nuova divisione dedicata a Family Office e High-Net-Worth Individuals

Elmira Shahbazi, Francesco Dagnino

LEXIA annuncia la nascita di LEXIA Private, il primo brand di uno studio legale interamente dedicato all’assistenza a Family Office e High-Net-Worth Individuals per tutte le esigenze legate alla pianificazione patrimoniale e successoria, alla governance familiare, alla gestione immobiliare, alla tutela di collezioni artistiche, al contenzioso per clientela privata e alla mobilità internazionale. LEXIA ha nominato l’avv. Elmira Shahbazi Managing Director di LEXIA Private, che guiderà un team composto inizialmente da oltre 15 professionisti.

La nuova divisione nasce per rispondere a una crescente esigenza del mercato: un servizio altamente specializzato e multidisciplinare che integri competenze legali e strategiche in una prospettiva coerente e di lungo termine. Con LEXIA Private, lo studio rafforza la propria visione di affiancare i clienti non solo nelle attività aziendali e istituzionali, ma anche nelle scelte personali e familiari, strettamente connesse a dinamiche patrimoniali, passaggi generazionali e mobilità internazionale.

LEXIA Private si propone come punto di riferimento per famiglie e individui con patrimoni complessi in Italia e all’estero, offrendo un approccio integrato che spazia dalla pianificazione patrimoniale e successoria alla governance familiare, dalla gestione immobiliare alla tutela di collezioni artistiche, fino alle esigenze legate alla mobilità internazionale e al contenzioso. L’assistenza si fonda su tre pilastri: eccellenza tecnica, riservatezza e una visione internazionale.

“LEXIA Private rappresenta una novità assoluta nel panorama italiano: è il primo brand di uno studio legale interamente dedicato alla clientela private, a Family Office e High-Net-Worth Individuals. Abbiamo voluto creare una divisione capace di integrare competenze legali e strategiche per offrire un supporto completo e multidisciplinare, in grado di rispondere alle esigenze più sofisticate ed internazionali di famiglie e individui con patrimoni complessi.” – afferma Francesco Dagnino, Managing Partner di LEXIA.