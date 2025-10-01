Minore: violenza assistita se numero ed episodi possono compromettere lo sviluppo psico-fisico

In tema di maltrattamenti, è configurabile la fattispecie aggravata della c.d. "violenza assistita", a prescindere dall'età del minorenne, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza n. 30314
Come è noto, con l'articolo 9 della legge 19 luglio 2019 n. 69 è stato inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per il reato di maltrattamenti di cui all'articolo 572, comma 1, del Cp. La pena edittale è stata innalzata "da tre a sette anni di reclusione" ed è stata ulteriormente aumentata, sino alla metà, nell'ipotesi di commissione del fatto in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992...
Legge italiana sull'AI tra aspettative e aspirazioni forse ancora velleitarie
di Giovanni Comandé - Professore ordinario di Diritto comparato presso l'Università Sant'Anna di Pisa