Minore: violenza assistita se numero ed episodi possono compromettere lo sviluppo psico-fisico

In tema di maltrattamenti, è configurabile la fattispecie aggravata della c.d. "violenza assistita", a prescindere dall'età del minorenne, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza n. 30314