Monete di interesse numismatico, possesso legale solo se accompagnate da apposita ricevuta

Le monete di interesse culturale e al tempo stesso con notevole valore numismatico devono essere confiscate e restituite ai Beni culturali se il privato non riesce a dimostrare come è venuto in possesso di quei beni (cioè attraverso appositi rivenditori autorizzati). Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 32166/25.

I fatti

Venendo alla vicenda, a fronte di una confisca di monete da parte...