Valida in appello l’istanza di trattazione orale presentata dall’imputato

L’imputato ha il diritto di chiedere in modo autonomo, anche senza il tramite dell’avvocato, la trattazione orale della causa che lo riguarda nel grado di appello che, in base alle prescrizioni della riforma Cartabia (decreto legislativo 150/2022), si svolge di regola in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 30606/2025, depositata il 12 settembre, censurando una decisione della Corte d’appello di Brescia che aveva disposto la celebrazione...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi