Penale

Nella Srl a proporre querela è il socio rappresentante legale

La procura speciale prevista dall’articolo 122 del Cpp è necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza sia presentato da soggetto terzo che con la società querelante non abbia alcun rapporto organico

di Giampaolo Piagnerelli

In una Srl legittimato a proporre querela nell’interesse dell’ente è il suo socio rappresentante legale senza che oltre alla dimostrazione del ruolo rivestito sia indicata la fonte dei suoi poteri di rappresentanza. Infatti basta l’indicazione di amministratore, a meno che non si tratti di soggetto estraneo alla compagine societaria (occorre la procura speciale). Questo in estrema sintesi il principio espresso dalla Cassazione penale con la sentenza n. 38304/25.

L’errore del Tribunale

Venendo ai fatti secondo la Procura...

