Nella Srl a proporre querela è il socio rappresentante legale
La procura speciale prevista dall’articolo 122 del Cpp è necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza sia presentato da soggetto terzo che con la società querelante non abbia alcun rapporto organico
In una Srl legittimato a proporre querela nell’interesse dell’ente è il suo socio rappresentante legale senza che oltre alla dimostrazione del ruolo rivestito sia indicata la fonte dei suoi poteri di rappresentanza. Infatti basta l’indicazione di amministratore, a meno che non si tratti di soggetto estraneo alla compagine societaria (occorre la procura speciale). Questo in estrema sintesi il principio espresso dalla Cassazione penale con la sentenza n. 38304/25.
L’errore del Tribunale
Venendo ai fatti secondo la Procura...