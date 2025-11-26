Su coinvolgimento coindagati e nullità si attende una risposta "a tutto tondo"

La Corte ha rimesso alle sezioni Unite una lettura interpretativa complessiva dell'istituto, a volte a fronte di apprezzato contrasto interpretativo, a volte per prevenire un possibile contrasto.
L'istituto dell'interrogatorio "preventivo" di garanzia, nel suo complesso, viene sottoposto al vaglio interpretativo delle sezioni Unite, per rimuovere taluni contrasti interpretativi e, comunque, secondo l'ordinanza di rimessione, per fornire una ricostruzione dell'istituto che prevenga possibili dubbi. Vedremo gli esiti della decisione delle sezioni Unite, fissata all'udienza del 15 gennaio 2026.
La norma di riferimento
La questione riguarda l'articolo 291, comma 1 quater, del Cpp, come introdotto dalla legge 9 agosto...