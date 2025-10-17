N&G Legal con Qwarzo S.p.A. negli accordi commerciali per la tecnologia plastic-free

Avv. Ignazio Gatto

Lo Studio Legale N&G Legal, con il suo Managing Partner Avv. Ignazio Gatto, ha assistito Qwarzo S.p.A. – società italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative per il packaging – nella negoziazione e definizione di nuovi accordi commerciali alla cui base vi è la proprietà intellettuale della scale-up bresciana.

La tecnologia sviluppata da Qwarzo, infatti permette di sostituire la plastica monouso attraverso l’applicazione su carta di un rivestimento a base di silice, che la rende resistente al calore, all’acqua e agli agenti chimici, mantenendo al tempo stesso la totale biodegradabilità.

Grazie a questi accordi, Qwarzo diventa, tra l’altro, partner tecnologico per la realizzazione dei bicchieri e dei coperchi destinati agli store della multinazionale Starbucks in Europa la quale ha lanciato a riguardo la campagna “One cup. Big change.” lo scorso 6 maggio.

Queste alleanze strategiche, si inseriscono nel quadro più ampio della Direttiva SUP (Single Use Plastics) 2019/904/UE, con cui l’Unione Europea ha vietato la produzione e l’immissione sul mercato di numerosi prodotti in plastica monouso – tra cui piatti, posate, cannucce e contenitori in polistirene espanso – per ridurne l’impatto ambientale e recepita in Italia con il D.Lgs. 196/2021. La tecnologia brevettata da Qwarzo, già ampiamente disponibile sul mercato, per esempio coi prodotti della linea Alpha realizzati dal gruppo Flo, rappresenta una risposta concreta a queste sfide, consentendo di produrre soluzioni plastic-free equivalenti in termini di funzionalità e performance, ma totalmente ecosostenibili.

“Questi accordi dimostrano come la tutela della proprietà intellettuale e una corretta contrattualizzazione internazionale siano strumenti decisivi per portare l’innovazione sostenibile sul mercato globale,” ha dichiarato l’Avv. Ignazio Gatto, Managing Partner dello Studio Legale N&G Legal.

Qwarzo S.p.A. è una società italiana che sviluppa e brevetta tecnologie innovative per il packaging sostenibile. Attraverso un rivestimento a base di silice, Qwarzo conferisce alla carta proprietà di resistenza meccanica e chimica, offrendo un’alternativa concreta e biodegradabile alla plastica monouso.

Studio Legale N&G Legal è attivo a livello nazionale e internazionale con focus su diritto industriale, proprietà intellettuale e contrattualistica complessa. Lo Studio assiste imprese e investitori in operazioni strategiche ad alto contenuto innovativo e tecnologico.