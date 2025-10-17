Professione e Mercato

N&G Legal con Qwarzo S.p.A. negli accordi commerciali per la tecnologia plastic-free

Nuovi contratti con partner strategici rafforzano la posizione di Qwarzo come player di riferimento nel packaging sostenibile, in linea con la Direttiva europea SUP.

Avv. Ignazio Gatto

Lo Studio Legale N&G Legal, con il suo Managing Partner Avv. Ignazio Gatto, ha assistito Qwarzo S.p.A. – società italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative per il packaging – nella negoziazione e definizione di nuovi accordi commerciali alla cui base vi è la proprietà intellettuale della scale-up bresciana.

La tecnologia sviluppata da Qwarzo, infatti permette di sostituire la plastica monouso attraverso l’applicazione su carta di un rivestimento a base di silice, che la rende resistente al calore, all’acqua e agli agenti chimici, mantenendo al tempo stesso la totale biodegradabilità.

Grazie a questi accordi, Qwarzo diventa, tra l’altro, partner tecnologico per la realizzazione dei bicchieri e dei coperchi destinati agli store della multinazionale Starbucks in Europa la quale ha lanciato a riguardo la campagna “One cup. Big change.” lo scorso 6 maggio.

Queste alleanze strategiche, si inseriscono nel quadro più ampio della Direttiva SUP (Single Use Plastics) 2019/904/UE, con cui l’Unione Europea ha vietato la produzione e l’immissione sul mercato di numerosi prodotti in plastica monouso – tra cui piatti, posate, cannucce e contenitori in polistirene espanso – per ridurne l’impatto ambientale e recepita in Italia con il D.Lgs. 196/2021. La tecnologia brevettata da Qwarzo, già ampiamente disponibile sul mercato, per esempio coi prodotti della linea Alpha realizzati dal gruppo Flo, rappresenta una risposta concreta a queste sfide, consentendo di produrre soluzioni plastic-free equivalenti in termini di funzionalità e performance, ma totalmente ecosostenibili.

“Questi accordi dimostrano come la tutela della proprietà intellettuale e una corretta contrattualizzazione internazionale siano strumenti decisivi per portare l’innovazione sostenibile sul mercato globale,” ha dichiarato l’Avv. Ignazio Gatto, Managing Partner dello Studio Legale N&G Legal.

Qwarzo S.p.A. è una società italiana che sviluppa e brevetta tecnologie innovative per il packaging sostenibile. Attraverso un rivestimento a base di silice, Qwarzo conferisce alla carta proprietà di resistenza meccanica e chimica, offrendo un’alternativa concreta e biodegradabile alla plastica monouso.

Studio Legale N&G Legal è attivo a livello nazionale e internazionale con focus su diritto industriale, proprietà intellettuale e contrattualistica complessa. Lo Studio assiste imprese e investitori in operazioni strategiche ad alto contenuto innovativo e tecnologico.

Se questo articolo è stato di tuo interesse ma non sei ancora abbonato a NT+ Diritto approfittane subito,prova 1 mese da € 4,90!Scopri di più
Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Gli ultimi contenuti di Professione e Mercato