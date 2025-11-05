Nuovo Sviluppo logistico di P3 a Treviglio (BG). Il Fondo GIANO acquisisce un’area di oltre 30.000 m² Il mercato Real Estate europeo si è dimostrato resiliente ai recenti fenomeni macroeconomici e può trainare lo sviluppo dell’Eurozona, registrando una crescita significativa degli asset class residenziale, alberghiero, retail e logistica L’Italia performa meglio di altri Paesi europei grazie a un’economia e uno scenario politico stabili e aumento di volumi di investimento. Guidano living (+118%), retail (+134%), alberghiero (+54%). Continua a crescere l’interesse verso i data center







