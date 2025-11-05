Nuovo Sviluppo logistico di P3 a Treviglio (BG). Il Fondo GIANO acquisisce un’area di oltre 30.000 m²
Il mercato Real Estate europeo si è dimostrato resiliente ai recenti fenomeni macroeconomici e può trainare lo sviluppo dell’Eurozona, registrando una crescita significativa degli asset class residenziale, alberghiero, retail e logistica L’Italia performa meglio di altri Paesi europei grazie a un’economia e uno scenario politico stabili e aumento di volumi di investimento. Guidano living (+118%), retail (+134%), alberghiero (+54%). Continua a crescere l’interesse verso i data center
Il fondo GIANO, interamente sottoscritto da P3 e gestito da Savills Investment Management SGR S.p.A., ha annunciato l’avvio di un nuovo sviluppo logistico a Treviglio (BG) di 18.840 m², a seguito dell’acquisizione di un’area di oltre 30.000 m².
Ubicato nel cuore produttivo del nord Italia e adiacente all’area metropolitana di Milano, questo sviluppo logistico gode di un accesso diretto all’autostrada A35 (BreBeMi) tramite il casello di Treviglio ed è ottimamente collegato alla Rivoltana Sp 14 e alla...