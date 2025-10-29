Oltre la conformità: ecco perché la compliance ESG è motore di crescita per le PMI

• Dalla conoscenza reale dei processi aziendali all’adozione volontaria delle best practice

Per le micro, piccole e medie imprese, la compliance è una leva strategica essenziale. Tuttavia, nonostante il tessuto imprenditoriale italiano sia in gran parte formato da PMI e microimprese a conduzione familiare [Secondo l’ultimo report istat Censimento Permanente delle Imprese 2023 pubblicato nel 2024, la distribuzione delle imprese italiane per dimensione è la seguente: 1. Microimprese (3-9 addetti...