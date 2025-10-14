Osborne Clarke e BSVA nell’acquisizione di Villes 2000 S.r.l. da parte di Arturo Salice S.p.A.

Arturo Salice S.p.A. – società controllata dalla società di investimento Cobepa e leader globale nella produzione di cerniere e accessori per mobili – ha acquisito il 100% del capitale di Villes 2000 S.r.l., produttore italiano di sistemi scorrevoli in alluminio destinati ad applicazioni per mobili, porte interne e box doccia, previo conferimento nella stessa del ramo d’azienda di Villes S.r.l. composto da attività, passività e rapporti di lavoro.

Osborne Clarke ha assistito Arturo Salice S.p.A. in...