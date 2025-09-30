Patteggiamento, la confisca fuori dall’accordo è ricorribile in Cassazione per vizio motivazionale
Le misure di sicurezza della confisca del profitto del reato e in particolare della confisca allargata a quanto sia ritenuto frutto di ulteriori attività criminali devono essere motivate dal giudice della condanna
La confisca e la confisca allargata sono misure di sicurezza patrimoniale che vanno giustificate in base al reato commesso per sottrarre alla disponibilità dell’indagato sia il profitto del reato per cui vi è stata condanna sia quanto rinvenuto ingiustificatamente in suo possesso e di cui si presuma l’origine delittuosa.
Nel caso di patteggiamento la misura non oggetto di accordo è comunque impugnabile per cassazione anche per difetto di motivazione come affermato dalla Cassazione penale con la sentenza...
FOCUS Dlgs 231/2001
Rubrica di aggiornamento periodico sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti