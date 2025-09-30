Patteggiamento, la confisca fuori dall’accordo è ricorribile in Cassazione per vizio motivazionale

La confisca e la confisca allargata sono misure di sicurezza patrimoniale che vanno giustificate in base al reato commesso per sottrarre alla disponibilità dell’indagato sia il profitto del reato per cui vi è stata condanna sia quanto rinvenuto ingiustificatamente in suo possesso e di cui si presuma l’origine delittuosa.

Nel caso di patteggiamento la misura non oggetto di accordo è comunque impugnabile per cassazione anche per difetto di motivazione come affermato dalla Cassazione penale con la sentenza...