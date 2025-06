PedersoliGattai e Latham & Watkins nella partnership strategica tra Lagfin e Bluegem

Eugenio Barcellona, Aldo Piccarreta

Lagfin S.C.A., Société en Commandite par Actions, azionista di controllo di Campari Group, ha perfezionato l’accordo con Bluegem Capital Partners, società di private equity europea specializzata nel settore consumer B2B e B2B2C, per l’acquisto di una quota di minoranza nella società.

Il closing dell’operazione è soggetto alle consuete approvazioni di natura regolamentare.

PedersoliGattai ha assistito Lagfin, agendo in qualità di lead counsel per gli aspetti M&A con un team guidato dal partner Professor Eugenio Barcellona e composto dal junior partner Leonardo Bonfanti, dal senior associate Carlo Ranotti e dall’associate Antonio Nisi. I team M&A e Financial Services, Investment Funds & Alternative Investments di Luther, guidati dai partner Mathieu Laurent e Claudia Hoffmann e composti dal counsel Yann Spiegelhalter e dalla senior associate Sascha Wiemann, hanno curato gli aspetti di diritto lussemburghese.

Latham & Watkins ha assistito Bluegem con un team guidato dal partner Cataldo Piccarreta e composto dagli associate Luca Maranetto e Nicola Occhipinti. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili di diritto inglese con un team guidato dai partner Mateja Maher e Adrian Grocock e composto dagli associate Aakanksha Sinha, Jonathan Ritson-Candler, Sean Wells e Sidhartha Lal.