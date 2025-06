PedersoliGattai con Keraglass nell’acquisizione di AVG Automazioni, assistita da Studio SGB & Partners

Andrea Faoro

Keraglass, società leader nel settore dei macchinari industriali per la lavorazione del vetro, detenuta da Voilàp S.p.A. e dalla famiglia Spezzani, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di AVG Automazioni S.r.l., azienda specializzata nella progettazione e produzione di quadri elettrici industriali, fondata nel 1978 da Mauro Bagni, Graziano Omar Incerti, Marco Cesana e Tiziano Vandelli.

L’acquisizione, mira a consolidare il processo di integrazione di tecnologie strategiche iniziato da Keraglass.

PedersoliGattai ha assistito Keraglass, per gli aspetti legali dell’operazione, con un team multidisciplinare composto dal partner Andrea Faoro e dal senior associate Alessandro Passanisi per gli profili corporate/M&A, dal counsel Andrea Scarpellini e dall’associate Guido Passadore per i profili labour; mentre gli aspetti di due diligence sono stati curati dal senior counsel Nicola Martegani e dalla senior associate Camilla Marzato.

PPI & Partners ha assistito Keraglass, per gli aspetti fiscali, con un team composto dal founder Andrea Romersa e dall’associate Marco Castagnetti.

I venditori sono stati assistiti, per gli aspetti fiscali e legali, dallo Studio SGB & Partners con un team guidato dal founding partner Corrado Baldini, e composto dal senior manager BU Tax&Advisory Clementina Mercati e dalla legal Francesca Palladi.