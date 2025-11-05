Pena detentiva sostituibile con quella pecuniaria anche in caso di difficoltà economiche
La Corte di cassazione, con sentenza n. 36029 del 2025, chiarisce che la prognosi di inadempimento, che potrebbe ostacolare la sostituzione, si applica solo alle pene sostitutive con prescrizioni specifiche, non alla pena pecuniaria
La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è possibile anche per persone in condizioni economiche disagiate, considerando le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato. La Corte suprema di cassazione, con sentenza 36029 del 2025, chiarisce quindi che la prognosi di inadempimento, che potrebbe ostacolare la sostituzione, si applica esclusivamente alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni specifiche, ma non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede...