Perfezionata l’acquisizione di Fulgard da parte di Seven2 e il relativo finanziamento Gli studi legali coinvolti

Iacopo Canino, Gian Luca Coggiola, Paolo Nastasi e Pietro Scarfone, Alessandro Giovannelli, Riccardo Coda

Si è completata l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Fulgard da parte del fondo midcap di private equity Seven2 (ex Apax Partners) dagli attuali azionisti, il fondo di private equity paneuropeo Argos Wityu e gli altri azionisti di minoranza, tra cui alcuni manager della società. Nel contesto dell’operazione, è stato emesso da una società veicolo controllata da Seven2 un senior secured bond volto a finanziare l’acquisizione e a rifinanziare il prestito obbligazionario esistente in capo alla società. Il bond è stato sottoscritto da fondi riconducibili a Partners Group, per conto dei propri clienti, e LGT Capital Partners.

A&O Shearman ha assistito Seven2 con un team diretto dai partner Paolo Nastasi (M&A) e Pietro Scarfone (finance) e composto dalla senior associate Francesca Croci, dall’associate Matteo Bortolamai e dal trainee Gianfilippo Attanasio in relazione ai profili M&A, dalla counsel Alessandra Pala, dagli associate Edoardo Brugnoli, Valentina Calò, Marco Mazzurco e Gianmarco Volino e dalla legal intern Laura Margelli per gli aspetti finance.

I fondi Partners Group e LGT Capital Partners sono stati assistiti nell’operazione da PedersoliGattai con un team guidato dal partner Gian Luca Coggiola e composto dall’associate Davide Stracquadanio. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Alban Zaimaj e dalla counsel Valentina Buzzi sotto la supervisione del partner Cristiano Garbarini.

Banca Finint, che ha agito nel ruolo di Issuing Agent, Paying Agent, Security Agent e Noteholders’ Representative, è stata assistita da PedersoliGattai con un team diretto dalla partner Emanuela Campari Bernacchi e composto dalle associate Carlotta Antonelli e Francesca Scarabello.

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito i fondi gestiti da BlackRock Investment Management (UK) Limited, in qualità di finanziatore uscente, con un team composto dai partner Iacopo Canino, Stefano Bellani (entrambi dell’ufficio di Milano) e James Greene (dell’ufficio di Londra) e dall’associate Alessia Sommadossi (dell’ufficio di Milano).

Lo studio legale Giovannelli e Associati ha affiancato Argos Wityu in relazione all’acquisizione con un team guidato dal partner Alessandro Giovannelli e coadiuvato dalla senior associate Lilia Montella, dall’associate Alessandra Gritti e dalla trainee Laura Giugiario, per gli aspetti corporate; dal partner Valerio Fontanesi, il senior associate Gaetano Petroni e l’associate Massimo Giordano, per gli aspetti banking e dall’associate Marco Santi Calabrò per gli aspetti di diritto del lavoro. Il management di Fulgard è stato assistito dallo studio legale Giliberti Triscornia e Associati, con un team composto da Riccardo Coda e Marco Bindella