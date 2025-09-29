Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione sempre al bivio
Giudici di merito divisi sulla natura del Pro liquidatorio o in continuità
La questione se il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro) sia finalizzato a perseguire la continuità aziendale, ovvero (al contrario) possa – analogamente al concordato preventivo – condurre a un esito meramente liquidatorio senza prospettive di risanamento aziendale è ancora sugli scudi.
Una apertura verso un utilizzo ad ampie maglie del Pro era giunta dal Tribunale di Milano (decreto del 24 ottobre 2024, commentato sul Sole 24 Ore il 24 dicembre 2024), che aveva considerato ammissibile...