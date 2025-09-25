Responsabilità amministrativa degli Enti: prospettive di Riforma tra prevenzione e proporzionalità
Al centro della Riforma la volontà di restituire centralità e reale efficacia ai MOG quali strumenti effettivi di prevenzione, incentivando il ricorso a meccanismi e procedure funzionali alla prevenzione dei reati
Con il Position Paper “Prospettive di riforma della responsabilità amministrativa degli enti (disciplina 231)” recentemente pubblicato, Confindustria ha inteso offrire un contributo organico e propositivo al dibattito già avviato dal Ministero della Giustizia con riferimento alla riforma della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001.
Si tratta di un importante intervento di sistema, volto a restituire coerenza, razionalità ed efficacia a una disciplina che, pur...
