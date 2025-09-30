Pietro Maria Mascolo nominato Responsabile del Dipartimento Compliance, media e nuove tecnologie di Studio Previti Associazione Professionale

Pietro Maria Mascolo

Studio Previti Associazione Professionale, realtà di riferimento nel panorama legale italiano, annuncia il passaggio di consegne per la guida del Dipartimento Compliance, media e nuove tecnologie. Dopo un quinquennio di straordinari risultati e di implementazione di best practice in materia di protezione dei dati personali, Vincenzo Colarocco – Avvocato e Partner dello Studio Previti – cede l’incarico di Capo Dipartimento al collega Pietro Maria Mascolo. Entrato a far parte dello Studio nel 2015, l’Avv. Mascolo ha consolidato un’importante esperienza nei settori della protezione dei dati personali, della compliance e del diritto delle nuove tecnologie, attraverso la consulenza in ambito giudiziale e stragiudiziale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di Data Protection Officer e Data Protection Advisor per primarie realtà aziendali, distinguendosi per competenza e approccio strategico. È stato inoltre cultore della materia per la cattedra di “Diritto del Mercato e dell’Economia” presso l’Università Europea di Roma.

La nomina si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento delle practice legate alla digital transformation, alla sicurezza dei dati e alla compliance normativa e conferma l’impegno dello Studio ad essere al fianco dei propri clienti nei processi di evoluzione tecnologica.

“Sono onorato di assumere la guida del Dipartimento in un contesto in rapida e profonda evoluzione, segnato dall’impatto crescente dell’intelligenza artificiale e dalle nuove sfide legate alla data protection” ha commentato Pietro Maria Mascolo. “Il nostro obiettivo sarà continuare ad affiancare i clienti con un approccio integrato, innovativo e pragmatico, tratti distintivi che da sempre caratterizzano lo Studio. Ringrazio i Soci per la fiducia accordata e il team per l’impegno dimostrato in ogni occasione”.

Afferma Stefano Previti, Managing Partner dello Studio: “Ringrazio Vincenzo per l’impegno, la professionalità e la visione strategica dimostrati nel promuovere la compliance GDPR e nel costruire un team di eccellenza. Sono certo che Pietro saprà guidare il Dipartimento verso nuove sfide – dall’adeguamento alle evoluzioni normative europee alla gestione delle tecnologie emergenti – mantenendo sempre al centro la cura dei nostri clienti”.

Secondo Vincenzo Colarocco, “La crescita professionale di Pietro testimonia la nostra volontà di investire con continuità sul capitale umano, elemento centrale nella strategia di sviluppo dello Studio. Crediamo fortemente nel merito e riteniamo fondamentale creare un contesto nel quale i giovani, se animati da serietà, competenza e senso di responsabilità, possano trovare reali opportunità di affermazione e sviluppo”.