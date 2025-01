Pirola Pennuto Zei & Associati annuncia le nuove nomine

Stefania Meschiari, Riccardo Di Salvo

L’Assemblea dei Soci di Pirola Pennuto Zei & Associati ha nominato 2 nuovi Equity Partner, 6 Partner e 7 Associate Partner.

Sono stati nominati Equity Partner i commercialisti Stefania Meschiari e Riccardo Di Salvo.

Stefania Meschiari (sede di Parma) si occupa di consulenza in materia fiscale e societaria, nonché in ambito di ESG e Corporate Social Responsibility.

Riccardo Di Salvo (sede di Roma) è specializzato in fiscalità d’impresa nel settore farmaceutico.

I Partner sono i commercialisti Federico Carducci, Alessandro Benassi (sede di Roma), Giovanni Cereda, Mario Tenore, Federico Conte (sede di Milano) e l’avvocato Francesco Lamperti (sede di Milano).

Sono stati inoltre nominati Associate Partner i commercialisti Nilde Cardo (sede di Torino), Mirna Izzi, Lorenzo Alibrandi (sede di Milano), Sabrina Ricciardi (sede di Parma), Guido Bencistà (sede di Firenze), Davide Venturini (sede di Verona) e l’avvocato Simone Stefani (sede di Milano).

“L’importante crescita registrata nel 2024, sia in termini di risultati economici, sia per numero di professionisti inseriti nella nostra organizzazione professionale, anche quest’anno trova riscontro nell’elevato numero di nomine e conferma la volontà di creare opportunità di crescita per le nostre persone”, dichiara Massimo Di Terlizzi, Presidente del Consiglio dei Senior Partner.

A seguito delle nuove nomine, lo Studio annovera 83 Partner e 71 Associate Partner.