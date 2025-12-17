PMI e nuovi limiti in caso di licenziamento illegittimo, ecco i primi casi applicativi
Rassegna delle prime sentenze di merito dopo la sentenza della Consulta n. 118/2025
Con la sentenza n. 118/2025 la Corte Costituzionale è intervenuta in merito alla tutela spettante in caso di licenziamento illegittimo da parte di un’azienda con non più di 15 dipendenti per lavoratori sottoposti al d.lgs. 23/2015. Con la sentenza in oggetto i Giudici hanno stabilito l’incostituzionalità del tetto massimo previsto dall’art. 9, comma 1 («e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità») stabilendo, implicitamente che in caso di licenziamento per tale tipologia di lavoratori...