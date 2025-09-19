Pnrr giustizia, solo 212 su 500 le disponibilità dei giudici da remoto
Il piano straordinario per aggredire il contenzioso civile con l’obiettivo di ridurre i tempi di definizione segna il passo. E per un progetto nel quale il fattore tempo è elemento cruciale la battuta d’arresto è tanto più grave
Non proprio un successo. Il piano straordinario per aggredire il contenzioso civile con l’obiettivo di ridurre i tempi di definizione segna il passo. E per un progetto nel quale il fattore tempo è elemento cruciale la battuta d’arresto è tanto più grave. Sono state infatti solo 212 (su una platea di potenziali interessati che il Csm aveva quantificato in 2.609) le disponibilità di magistrati emerse in risposta all’interpello varato dal Csm pochi giorni fa, i cui termini si sono chiusi giovedì: i ...