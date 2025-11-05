PROCESSO CIVILE - Se il giudice non rileva d'ufficio la nullità il vizio è sollevabile dalla parte interessata

Con la lunga e articolata decisione in commento, per risolvere un contrasto insorto in senso alla Suprema corte, le sezioni Unite affrontano il tema del giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali di rito e sui limiti della rilevabilità d'ufficio delle nullità
Argomenti
I punti chiave
- … i termini del contrasto giurisprudenziale
- Considerazioni preliminari: le molteplici posizioni circa la rilevanza dell'ordine delle questioni…
- … le molteplici posizioni circa l'efficacia di giudicato delle pronunce implicite e circa l'onere di impugnazione o di riproposizione delle parti…
- … le ulteriori molteplici posizioni circa la rilevabilità d'ufficio delle nullità assolute che incidono sul giusto processo…
- … la distinzione tra vizi processuali ordinari e «"fondanti" la struttura e il funzionamento del processo», come tali rilevabili ultra-grado
- La decisione: la derogabilità dell'ordine delle questioni e la (limitata) configurabilità del giudicato interno e implicito…
- … la necessità per la parte pure vittoriosa nel merito di proporre impugnazione incidentale…
- … il caso specifico della domanda di responsabilità aggravata proposta in diverso giudizio
- Una valutazione complessiva della pronuncia…
- … la difficile individuazione dei vizi rilevabili ex officio ultra-grado…
- … l'assai opportuna delimitazione della rilevabilità d'ufficio nel giudizio di legittimità
Un avvocato amministrativista a difesa di una legalità condivisa e partecipata
di Orazio Abbamonte - Presidente dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti (Unaa)