GiurisprudenzaCivile

PROCESSO CIVILE - Se il giudice non rileva d'ufficio la nullità il vizio è sollevabile dalla parte interessata

di Giuseppe Finocchiaro

N. 43

Guida al Diritto

Con la lunga e articolata decisione in commento, per risolvere un contrasto insorto in senso alla Suprema corte, le sezioni Unite affrontano il tema del giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali di rito e sui limiti della rilevabilità d'ufficio delle nullità

Con la lunga e articolata decisione in commento, per risolvere un contrasto insorto in senso alla Suprema corte, le sezioni Unite affrontano il tema del giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali di rito e sui limiti della rilevabilità d'ufficio delle nullità: si tratta, dunque, come si coglie facilmente e immediatamente, di una pronuncia che si impone all'attenzione di qualsiasi operatore del processo civile, sotto i profili sia teorico, sia pratico-applicativo e che merita di essere considerata...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. … i termini del contrasto giurisprudenziale
  2. Considerazioni preliminari: le molteplici posizioni circa la rilevanza dell'ordine delle questioni…
  3. … le molteplici posizioni circa l'efficacia di giudicato delle pronunce implicite e circa l'onere di impugnazione o di riproposizione delle parti…
  4. … le ulteriori molteplici posizioni circa la rilevabilità d'ufficio delle nullità assolute che incidono sul giusto processo…
  5. … la distinzione tra vizi processuali ordinari e «"fondanti" la struttura e il funzionamento del processo», come tali rilevabili ultra-grado
  6. La decisione: la derogabilità dell'ordine delle questioni e la (limitata) configurabilità del giudicato interno e implicito…
  7. … la necessità per la parte pure vittoriosa nel merito di proporre impugnazione incidentale…
  8. … il caso specifico della domanda di responsabilità aggravata proposta in diverso giudizio
  9. Una valutazione complessiva della pronuncia…
  10. … la difficile individuazione dei vizi rilevabili ex officio ultra-grado…
  11. … l'assai opportuna delimitazione della rilevabilità d'ufficio nel giudizio di legittimità

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto