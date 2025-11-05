PROCESSO CIVILE - Se il giudice non rileva d'ufficio la nullità il vizio è sollevabile dalla parte interessata

Con la lunga e articolata decisione in commento, per risolvere un contrasto insorto in senso alla Suprema corte, le sezioni Unite affrontano il tema del giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali di rito e sui limiti della rilevabilità d'ufficio delle nullità

Con la lunga e articolata decisione in commento, per risolvere un contrasto insorto in senso alla Suprema corte, le sezioni Unite affrontano il tema del giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali di rito e sui limiti della rilevabilità d'ufficio delle nullità: si tratta, dunque, come si coglie facilmente e immediatamente, di una pronuncia che si impone all'attenzione di qualsiasi operatore del processo civile, sotto i profili sia teorico, sia pratico-applicativo e che merita di essere considerata...