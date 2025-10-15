Professionisti extra Ue senza direttiva qualifiche
Escluso dal sistema di riconoscimento anche chi ha un legame familiare con un cittadino europeo
Le regole Ue fissate nella direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali si applicano unicamente ai cittadini di Paesi membri. Di conseguenza, non possono avvalersi del sistema di riconoscimento i cittadini di Paesi terzi che pure hanno un legame familiare con un cittadino Ue. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 2 ottobre (C-573/24) con la quale, in un procedimento in cui sono intervenuti diversi Stati, inclusa l’Italia, gli eurogiudici hanno...
Correlati
Corte di giustizia dell'Unione europea