Project financing, la violazione dei principi alla base della procedura "vizia" la proposta

La controversia decisa dal Tar Lazio, sentenza 10 settembre 2025 n. 701 verte sulla procedura di affidamento della concessione demaniale marittima dello stabilimento balneare "Lido Serapide" presso il Comune di Gaeta, il quale si è a tal fine avvalso dello strumento del project financing.

Il settore delle concessioni demaniali marittime ha registrato nel tempo una complessa evoluzione normativa, scandita dalle pressioni esercitate dal diritto europeo su un tipo di concessioni connotate da una durata eccessivamente lunga, con ripercussioni evidenti sul principio fondamentale di matrice eurounitaria della concorrenza per il mercato. Si tratta inoltre di concessioni che hanno per oggetto risorse naturali di scarso numero, motivo per cui il diritto europeo si è mostrato ancora più sensibile...