PwC Italia: 3 nuovi soci e un team di 9 professionisti nell’area Legal

Barbara Pontecorvo, Magda Serriello, Stefano Cirino Pomicino, Federico Loizzo

L’assemblea dei soci di PwC Italia, tenutasi a Milano il 26 settembre 2025, ha deliberato l’ingresso di 3 nuovi soci: Barbara Pontecorvo, Stefano Cirino Pomicino e Federico Loizzo.

Entrano nell’area Legal anche la Salary Partner Magda Serriello, i Director Antonella Barbato, Letizia Ummarino, Gabriele Giaccari e Silvia Maria Redaelli, il Manager Federica Angiolani, il Senior Associate Alessio Campanella e gli Associate Elena Brandi ed Enrico Giovannini.

- Barbara Pontecorvo, con esperienza consolidata nell’assistenza a clienti istituzionali e fondi di investimento, in operazioni complesse a carattere nazionale ed internazionale e con un approccio multidisciplinare integrato;

- Stefano Cirino Pomicino, specializzato in corporate finance, M&A e private equity, nonché in diritto societario, con una consolidata esperienza nella strutturazione ed esecuzione di complesse operazioni di finanza strutturata e di mercato;

- Federico Loizzo, esperto in fusioni e acquisizioni, private equity e corporate governance, con una più che ventennale esperienza nell’assistenza a società quotate, fondi di private equity e investitori istituzionali;

Inoltre: Magda Serriello, esperta in project financing e M&A, vanta un consolidato percorso di assistenza in operazioni ad alto valore strategico nell’ambito dell’energia e delle infrastrutture.

L’inserimento di un team consolidato di 12 professionisti rappresenta un passo importante nel percorso di crescita dell’area Legal di PwC Italia, che mira a potenziare in maniera significativa i dipartimenti Corporate M&A e Project Finance dello Studio.

“L’esito dell’assemblea dei soci di oggi ha sancito l’ingresso di un team di professionisti affermati nell’area Legal. Una scelta che rientra nella strategia complessiva di PwC Italia che punta a rafforzare ulteriormente il rapporto di trust con il mercato. L’approccio altamente multidisciplinare dei nuovi colleghi è in linea con gli aspetti più radicati della nostra organizzazione e va in piena continuità con la nostra offerta. Ai nuovi colleghi va il mio benvenuto, certo che sapranno rappresentare un’importante possibilità di dialogo con i principali attori della scena economica nazionale. Sono convinto che sono i professionisti giusti che ci aiuteranno a generare un valore concreto e sostenibile in molti settori e su tutto il territorio nazionale”, ha dichiarato Giovanni Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia.

Con questi nuovi ingressi, PwC Italia che conta quasi 10.000 professionisti diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, può contare circa 900 professionisti complessivi tra le aree Tax & Legal (di cui 74 Partner), consolidando la propria presenza anche nei servizi legali e fiscali in Italia.