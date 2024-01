PwC TLS nella riorganizzazione della BU Asset & Wealth Management del Gruppo Generali

Anna Di Vilio, Pietro Negroni

Assicurazioni Generali S.p.A. ha intrapreso un progetto di riorganizzazione finalizzato alla razionalizzazione ed al rafforzamento del comparto asset & wealth management del Gruppo implementato, in primo luogo, attraverso la fusione per incorporazione di Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio in Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio che, per effetto della fusione (divenuta efficace a partire dal 1 gennaio 2024) è stata ridenominata Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio nonché attraverso il contestuale conferimento a favore di quest’ultima, da parte di Generali Investments Holding S.p.A., di un ramo di azienda composto dalle funzioni di back e middle office, compliance, anti financial crime e risk management.Il progetto ha determinato, altresì, il perfezionamento dei conferimenti in natura, da parte dei rispettivi soci, della totalità delle partecipazioni di Generali Real Estate S.p.A. (e, per l’effetto, della sua controllata Generali Real Estate S.p.A. Società di Gestione del Risparmio) e di Generali Investments Switzerland AG a favore di Generali Investments Holding S.p.A.

Subordinatamente all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle Autorità di Vigilanza di volta in volta competenti, il progetto in discorso vedrà il perfezionamento degli ulteriori conferimenti – a favore della stessa Generali Investments Holding S.p.A. – della totalità delle partecipazioni di Generali Investments CEE e Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, entrambe società di asset management appartenenti al Gruppo Generali.

Il progetto di riorganizzazione che proseguirà ulteriormente nel corso del 2024 vedrà il conferimento in Generali Investments Holding S.p.A. di ulteriori asset manager del Gruppo Generali. PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito Assicurazioni Generali sia con riferimento agli aspetti legali e regolamentari sia con riferimento agli aspetti fiscali dell’operazione, coordinando altresì le law firm del network nelle giurisdizioni straniere rientranti nel perimetro della riorganizzazione (i.e., Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Slovenia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Lussemburgo e Olanda). In particolare, il team guidato dall’avv. Giovanni Stefanin, coordinato dagli avv. Pietro Negroni e Anna di Vilio e composto dagli avv. Francesca Broggi e Antonio Rossi e dai dott.ri Alessio Menin, Gloria Poletti e Luciano Vitali ha curato i profili societari e regolamentari della riorganizzazione.

I profili fiscali sono stati curati dal team composto da Lina Juk e Federica Crestani, per gli aspetti di transfer pricing, Marco Vozzi, Roberto Azzano e Andrea Fusaro, per gli aspetti di fiscalità internazionale, Alessia Zanatto e Anna Rossodivita, per le tematiche IVA, e Rocco Mottolese e Alessandro Masi, per le tematiche domestiche relative alle imposte dirette.

Per Assicurazioni Generali ha agito un team legale interno coordinato dal Group Investments, Asset and Wealth Management General Counsel Pierluigi Martino e composto, tra gli altri, dall’Head of Investments Governance, Oversight & Reporting Eugenio Romano, Alberto Giacomantonio, Responsabile Investments Corporate Affairs, e dall’Head of Investments legal affairs, Andrea Pizzioli.