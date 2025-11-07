Reati contro la Pa: riparazione pecuniaria e confisca, il cumulo sanzionatorio va alla Consulta

Il cumulo sanzionatorio tra la confisca e la riparazione pecuniaria previsto dagli articoli 322-ter e 322-quater del codice penale, applicabile ai reati contro la pubblica amministrazione, potrebbe violare i principi di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni, determinando una duplicazione dell’ablazione patrimoniale per il medesimo valore indebitamente conseguito dal reato. La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza 36356 del 2025, solleva così la questione di legittimità...

