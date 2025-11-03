Reato di contraffazione di atto pubblico per chi nasconde la targa dell’auto
Si tratta, infatti di un inganno che non può essere definito “grossolano”
Integra il reato di contraffazione di certificato pubblico la sovrapposizione di una targa falsa su quella originale. Si tratta, infatti, di un inganno che non può essere definito “grossolano” visto che nel caso che ci occupa la polizia è riuscita a scoprire l’inganno solo fermando e visionando accuratamente l’auto. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 35822/25.
Il ricorso dell’imputato
L’imputato ha presentato...